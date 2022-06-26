«واحد تاني» لـ أحمد حلمي يواصل المنافسة في موسم عيد الأضحى

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن استمرار مُشاركة فيلم «واحد تاني» في موسم أفلام عيد الأضحى، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض، منذ طرحه في السينمات مطلع شهر مايو الماضي.

وقال محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «واحد تاني» سيتواجد في بعض السينمات، ليُشارك بجانب الأفلام الجديدة، منها: «كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«عمهم» بطولة محمد عادل إمام، و«بحبك» للفنان تامر حسني.

احتمالية مشاركة فيلم «العنكبوت» في عيد الأضحى

وأشار إلى احتمالية تواجد فيلم «العنكبوت» أيضًا، في بعض السينمات، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، بينما هذا الأمر لم يُحسم بعد.

وكان فيلم «واحد تاني» قد تجاوزت إيراداته 62 مليون جنيه، حتى الآن، فيما يحتفظ بالصدارة، بين الأفلام المُشاركة منذ موسم أفلام عيد الفطر.

أبطال وأحداث فيلم «واحد تاني»

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ويمشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم «واحد تاني» حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع النزلاء ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويلتقي أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنّه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعى لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنّه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.