مصدر يكشف تفاصيل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2022

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، على مؤشر البحث جوجل، عن آخر تفاصيل تصحيح امتحان اللغة العربية 2022، والذي أداه الطلاب يوم الأحد الماضي ورقياً بنظام «البابل شيت»، داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين.

تصحيح امتحانات اللغة العربية 2022.. لا يستغرق أكثر من ثلاثة أيام

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي انتهي من تكويد أوراق البابل شيت الخاصة بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مؤكداً الانتهاء من مطابقة بيانات الطلاب في بوكليت الأسئلة، مع أوراق إجاباتهم في البابل شيت، ومراجعة مطابقة الاسم ورقم الجلوس الخاص بكل طالب وكود الامتحان قبل بدء التصحيح.

تصحيح 12 ألف ورقة في الساعة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المركز القومي للامتحانات بدأ تصحيح امتحانات اللغة العربية منذ أمس الإربعاء، إلكترونيا بالماسح الضوئي، مشيراً إلى أن تصحيح أوراق امتحان اللغة العربية بالكامل لن يستغرق أكثر من 3 أيام، ويتم الانتهاء منه، لافتاً إلي أن سرعة الماسح الضوئي 12 ألف ورقة في الساعة بما يعادل 120 ألف ورقة خلال 8 ساعات.

وأضاف المصدر، أن التصحيح يتم إلكترونياً دون تدخل عنصر بشري، مشيراً إلى إدخال أوراق البابل شيت على أجهزة السكانر، وتصويرها وتسجيلها بالباركود الخاص بكل طالب الموجود على الأوراق.

وأشار المصدر، أنه بالنسبة للطلاب الذين أجابوا بعض الإجابات في كراسة الأسئلة، لن يتم تصحيحها، لأن التصحيح إلكتروني ومن ورقة البابل شيت فقط.