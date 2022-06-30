تفاصيل امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022.. ورقيا بنظام البابل شيت

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021 /2022، حيث يؤدون يوم الأحد المقبل، الموافق 3 يوليو، امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022 للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022.. بنظام البابل شيت

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022 والجغرافيا سيعقد ورقياً بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة، والسماح باستخدام مجلد المفاهيم والذي يتضمن المصطلحات والقوانين والمعادلات التي يحتاجها الطالب في الامتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم كتيب المفاهيم لمادة الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة، بداية الامتحان مع ورق الأسئلة والبابل شيت، مشيرة إلى تسليمه للمراقبين مرة أخرى بعد الانتهاء من أداء الامتحان.

تسليم كتيب مفاهيم للكيمياء بداية الامتحان

وشددت وزارة التعليم، علي رؤساء اللجان، بعد السماح لطلاب الثانوية العامة بالكتابة علي مجلدات المفاهيم واستلامها بعد نهاية الامتحان، لاستخدمها في امتحانات الثانوية العامة السنوات المقبلة.

وترصد «الوطن» أبرز تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لرؤساء اللجان لامتحانات الثانوية العامة 2022، وهي كالتالي:-

- التأكيد طلاب الثانوية العامة على كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه في المكان المخصص بكراسة الأسئلة قبل الامتحان.

- التأكيد على الطلاب بكتابة كود الامتحان المدون أسفل كراسة الأسئلة وهو نفس رقم على ورقة الإجابة (البابل شيت) والتي سيتم تسليمها بعد نهاية الامتحان.

- دخول الطلاب مقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ يسمح بتفتيشهم، والتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية «موبايل - سماعات»، أو أي أجهزة أخرى، إضافة إلى تفتيشهم بعد دخول اللجان وبعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

- السماح للطلاب باستخدام الساعات غير المبرمجة فقط، وتشغيل المراوح باللجان والاستعانة بمراوح رأسية (استاند) ووضعها في مكان مناسب للاستفادة منها.