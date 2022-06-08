تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022 بمحافظة الإسكندرية.. توقعات بارتفاعه

تتجه أعين الطلاب نحو تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022 بمحافظة الإسكندرية، والذي لم يعلن عنه حتى الوقت الراهن، إلا أن هناك توقعات حول درجة التنسيق المقرر الإعلان عنه رسميا خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع ارتفاع في التنسيق عن العام الماضي وذلك نتيجة لارتفاع عدد الطلاب على الناجحين عن العام الماضي، ما يسبب ارتفاعا في تنسيق المدارس الثانوية.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022 بمحافظة الإسكندرية

ورغم عدم اعتماد تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022 بمحافظة الإسكندرية، حتى الوقت الراهن، إلا أن هناك توقعات بارتفاع درجات التنسيق عن العام الماضي، وذلك نظرا لارتفاع أعداد الطلاب الناجحين هذا العام، حيث أن نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي 2022 بلغت 76.8%، بعدد طلاب 79654 من أصل 103774 حضروا الامتحانات، من إجمالي106761 تقدموا للامتحانات، بينما العام الدراسي السابق 2020- 2021، بلغت نسبة النجاح 78.9%، ولكن أعدادهم كانت أقل حيث نجح 72575 طالبا وطالبة من أصل 91907 طلاب قد أدوا الامتحان من أصل 92859 طالبا وطالبة تقدموا حينها.

ارتفاع تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية 2022

ومن المتوقع ارتفاع تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية، حيث أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2022 ارتفع عن العام الماضي بزيادة 7079 طالبا وطالبة عن العام الماضي.

وكان تنسيق المرحلة الأول للثانوية العامة 2021 محافظة الإسكندرية بحد أدنى 225 درجة، والذي اعتمده محافظ الإسكندرية آنذاك، لذا من المتوقع ارتفاعه هذا العام ليتراوح ما بين حد أدنى 230 درجة إلى 235 درجة للمرحلة الأولى.