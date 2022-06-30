أحمد أمين يدعم محمد عبدالرحمن في أزمته الصحية: «ربنا يطمنا عليك»

تعرض الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ«توتا»، لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، أجرى على إثرها جراحة قلب مفتوح، حسبما أعلنت شقيقته.

أحمد أمين يتمنى الشفاء العاجل لـ«توتا»

وحرص الفنان أحمد أمين على دعم «توتا» وتمني الشفاء العاجل له، ونشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تجمعه به، وعلق عليها قائلًا: «ألف سلامة عليك يا حبيبي.. ربنا يطمنا عليك وتقوم بألف سلامة لولادك وحبايبك وفنك يا توتا يا أبو قلب طيب.. دعواتكم في الأيام المفترجة، ربنا يعجل شفاه ويطمنا عليه».

محمد عبدالرحمن يجري عملية قلب مفتوح

وكانت شامة عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن نجم «مسرح مصر»، كشفت عن خضوعه لعملية قلب مفتوح، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت: «أرجو الدعاء لأخي محمد عبد الرحمن ربنا يتم شفاه على خير، بيعمل عملية قلب مفتوح، يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة، يا رب دعواتكم بالله عليكم».

أحمد أمين يستعد لتقديم مسلسل للأطفال

وفي سياق آخر، كشف الفنان أحمد أمين عن استعداده الفترة المقبلة لتقديم عمل للأطفال من بطولته وكتابته وإنتاجه، وذلك من خلال حسابه على «فيسبوك»، قائلًا: «طول الوقت عندي حلم مستمر إني أرجع أعمل عمل فني للأطفال.. وفي دماغي أفكار كتير بتتحول لمشاريع على الورق والخطط تتأجل زي مشاريع تانية كتير، بس مع القلق اللي جوانا كلنا على ولادنا من المحتوى اللي بيتقدملهم واللي هو منغير بدايل تقريبا.. حسيت إن ده وقتها وقررت اتكل على الله.. وأشمر وأبدأ شغل فوراً وبشكل عاجل في مسلسل كرتون جديد للأطفال».