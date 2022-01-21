مهن الفنانين قبل الشهرة.. «توتا» عمل في بنزينة ونور الشريف لعب بالزمالك

لم يكن طريق الشهرة ممهد للفنانين، فقد عملوا بعدة مهن قبل دخولهم الوسط الفني، منهم نجوم كبار وآخرين من نجوم الصف الثاني، وكان أخرهم الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ«توتا»، الذي تحدث عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، عن المهن التى عمل بها قبل دخوله الوسط الفني.

- محمد عبد الرحمن

قال محمد عبد الرحمن عبر حسابه على «تويتر»، «اشتغلت حاجات كتيرة أوي عشان أقدر ألاقي أصرف، اشتغلت في سوبر ماركت، وفي محل قطع غيار سيارات، وفي صيدلية، وبنزينة على الدائري، وداتا انتري، وكنا بنعمل حفلات في قصر محمد علي، ونفرش الترابيزات ونغسل الكوبايات وننضف الأطباق، وفي آخر اليوم، آخد 45 جنيه، وجركن عصير».

- داليا البحيري

تحدثت الفنانة داليا البحيري، عن مهنتها قبل التمثيل، وقالت في تصريحات تليفزيونية، «كنت مرشدة سياحية، وعملت موديل في كليبات، وظهرت مع المطرب علي الحجار في كليب «عيون كحيلة».

وأضافت، «ثم اكتشفني المخرج رأفت الميهي، وقدمني في السينما، ومن هنا جاءت شهرتي، وتركت مجالي من أجل التمثيل».

- خالد صالح

قال الفنان الراحل خالد صالح في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه كان يعمل تاجرا قبل تفرغه للفن، وعمل في محل حلويات تابعا لشقيقه، فكان يصنع الحلوي ويبيعها.

- رجاء الجداوي

عملت الفنانة رجاء الجداوي كعارضة أزياء، قبل دخولها الوسط الفني، وكانت من أكثر الفنانات ارتداءً لفساتين زفاف بأعمالها الفنية، لكنها لم ترتديه في الحقيقة.

- نور الشريف

وكان الفنان الكبير الراحل نور الشريف، لاعبا للكرة في نادي الزمالك، ثم اتجه إلى التمثيل وتفرغ له.

- أشرف عبد الباقي

عمل الفنان أشرف عبد الباقي في مجال تركيب شبابيك ومطابخ، ثم في مجال هندسة الديكور بشكل عام، وظل كذلك لفترة بعد عمله بالفن.