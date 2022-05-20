بينهن الزوجات المهجورات.. 4 فئات مستحقة لصرف النفقة من بنك ناصر

أكد بنك ناصر الاجتماعى أن صندوق تأمين الأسرة المصرية يقوم بصرف 82 مليون جنيه تقريبا نفقة شهريا، مشيرا إلى أن اجمالي المنصرف منذ بدء الصندوق في عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، وذلك لنحو 305 ألف حكم قضائي، موضحا أن عدد المستفيدين من الصندوق 510 ألف مستفيد بأحكام قضائية.

الفئات المستهدفة بصندوق تأمين الأسرة المصرية

وأوضح البنك فى تقرير صادر عنه، أن صندوق تأمين الأسرة، أن مجلس إدارة الصندوق مستقل يرأسة رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ويضم في عضويته وزارات «الصحة، العدل، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة التضامن، وزارة القوي العاملة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد»، لافتا إلى أنه يستهدف الفئات التالية لصرف النفقة:

- الزوجات المهجورات.

- المطلقات.

- الأبناء.

- الآباء والأمهات في حالة عقوق الأبناء.

موارد صندوق تأمين الأسرة

وأشار بنك ناصر إلى أن موارد الصندوق تأتي من حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق كالتالي:

- 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

- 100جنيه عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة أو التصادق عليها.

- 9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

- 4 جنيهات للقيد العائلي.

- 4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة.

- 5 جنيهات عن كل اصدار من بطاقة الرقم القومي.

- 20 جنيه عن أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد وثلاثة جنيهات علي أي مستخرج تال له.

قنوات صرف النفقة

أشار بنك ناصر الاجتماعى إلى أنه تم فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية، وتتمثل في:

- صرف النفقة من خلال شركة فوري.

- صرف النفقة من خلال التليفون المحمول.

- صرف النفقة من ماكينات الصرف الآلي.

- صرف النفقة من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة بأنحاء الجمهورية.