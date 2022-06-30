«العاملين بالنظافة»: فئة كبيرة تعمل باليومية.. والتفات النواب لنا خطوة مهمة

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة ملف عمال النظافة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية في دور الانعقاد الثالث للبرلمان، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في شهر أكتوبر المقبل يحضره رئيس جهاز التنظيم والإدارة وممثلون عن وزارتي المالية والتنمية المحلية، من أجل حل إشكالية عمال النظافة وبحث مطالبهم بالتثبيت.

اهتمام «النواب» بملف العاملين بالنظافة

وتوجه أمين حسن، نقيب عام العاملين بالنظافة، بالشكره لرئيس محلية النواب على التفاته لهذا الملف، وقال: «على مدار السنوات الماضية كان هذا الملف مهملا جدا، وأنا أشكر أحمد السجيني جدا على التفاته لتلك الفئة من المجتمع، والتي تعد من الفئات المهمة به».

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا: «أغلب العمالة في الفترة الماضية تعمل باليومية، ولا يحظون بتأمين صحي أو أو أي ميزة، ولم يكن هناك أي التفات رغم أننا تكلمنا كتيرا في هذا الأمر».

مشكلات قطاع العاملين بالنظافة

وأوضح نقيب عام العاملين بالنظافة، أن هناك العديد من المشكلات التي لابد من مناقشتها والوصول لحلول جذرية فيها، مضيفا: «على سبيل المثال، الناس دي أجورها أقل من الحد الأدنى للأجور»، وأكمل: «فكرة أن وزير المالية ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتبهوا لهذه الفئة هي خطوة إيجابية ومطلوبة، ونشكرهم عليها بشدة».

كما أكد نقيب عام العاملين بالنظافة، أن الفئة المحددة في خطة «محلية النواب» لا تتجاوز الـ10% من إجمالي العاملين في قطاع النظافة، «قطاع العاملين بالنظافة هو قطاع مهم جدا في المجتمع، وبالرغم من ذلك إلا أن حقوقه الإدارية كالتأمين الصحي والانتقالات والعلاوات وغيرها تكاد تكون غير موجودة، وقرار فتح الملف في دور الانعقاد المقبل يعد بشرة وتمنحنا الأمل في أن تحظى هذه الفئة على حقوقها، وهذه خطوة أولى في الملف، وأتوجه بالشكر لرئيس محلية النواب على اهتمامه، ونأمل أن تكون النتائج إيجابية».