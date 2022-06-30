لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022.. إعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

يبحث العديد من الطلاب على مؤشر البحث «جوجل» عن لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع التخصصات (زراعي- صناعي- تجاري- فندقي)، وذلك بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك موعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تحديد اوائل الدبلومات الفنية 2022 في نظاميها الثلاث والخمس سنوات، خلال الساعات القليلة المقبلة وعرضها على وزير التعليم، استعداداً لاعتمادها والاتصال بالطلاب لتهنئتهم.

تحديد أوائل الدبلومات الفنية 2022 خلال ساعات

ولفت المصدر، إلى أنه من المرجح أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 أول الأسبوع المقبل، وذلك بشكل رسمي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على (بوابة مركز المعلومات) كما هو معتاد مسبقاً.

وأشار المصدر، إلى أنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات (الصناعي والتجاري- الفندقي - الصناعي) والتعليم المزدوج والمدارس التطبيقية الاستعلام علي النتيجة بالأسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات في الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.