آخر فرصة للتقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2022.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس 30 يونيو، آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022/2023، على الموقع الرسمي لها.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي.. بالرقم القومي

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية «الحكومية»، على هذا الرابط، بالرقم القومي، وكلمة المرور التي كتبها ولي الأمر عند إنشاء الحساب الخاص به، مشددة على أولياء الأمور بضرورة كتابة جميع البيانات المطلوبة صحيحة وبدقة، وفقا لشهادة الميلاد.

وأضافت وزارة التعليم، أن التقديم لأولى ابتدائي يشترط فيه ألا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي ويجرى تحديده من خلال بطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور إلى تسجيل 3 رغبات على الأقل ولا تزيد عن 5، لافتة إلى أنه في حالة قبول الطالب في أكثر من مدرسة يحدد ولي الأمر المدرسة التي تناسب نجله.

رابط التقديم لرياض الأطفال

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال يكون التقديم للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي الجديد 2022/2023 على هذا الرابط، مؤكدة أنه لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام أي 6 أعوام كاملة بالمستوى الأول برياض الأطفال، ويكون سن القبول من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه في المدارس الرسمية لغات، يتم القبول تنازلي من الأكبر سنا للأصغر سنا، وعند التساوي في السن يفضل من له أخوة بالمدرسة والأقرب سكنا، مع الالتزام بالموقع الجغرافي أو الحيز السكني.