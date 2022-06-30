نصائح وزارة الصحة للحجاج: احذروا الشعور بالخمول وارتفاع درجة الحرارة

أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات التى يجب اتباعها أثناء السفر لأداء مناسك الحج، للحماية من الأمراض المعدية، موضحة في تقرير رسمي لها ضرورة تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والحرص على ارتداء الكمامات.

وتابعت الوزارة: لابد من تغطية الأنف والفم بالكوع أو بمنديل ورقي عند السعال والعطس، مشددة على أهمية عدم لمس العينين دون غسل اليدين بشكل جيد والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو محلولا كحوليا لتعقيم اليدين.

ارتفاع درجة الحرارة

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة الى الحجاج المسافرين الى بيت الله الحرام، وقالت الوزارة على الحجاج عند الشعور بارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالخمول سرعة التواصل مع بعثة الحج وهي متواجدة بمقر إقامة الحجاج المصريين، لافتة إلى توافر كافة الأدوية وتعمل على إقامة ندوات تثقيفية بشكل دوري والمرور على الحجاج للإطمئنان عليهم.

التنسيق بين السلطات المصرية والسعودية

وأكدت الوزارة أن هناك تنسيق تام بين السلطات الصحية السعودية والمصرية ومستشفياتها فى حال حدوث أى طارئ، لافتة إلى تحويل 3 حالات مرضية الى المستشفيات السعودية وتم التنسيق لتلقي جلسات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن البعثة الطبية أقامت 14 عيادة موزعة على 8 فنادق، مناشدة الوزارة المواطنين المسافرين إلى أداء فريضة الحج بضرورة التواصل مع البعثة الطبية والاستفادة التامة من الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وفي سياق منفصل، طمأنت وزارة الصحة المصرية المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت هناك انخفاض فى أعداد الإصابات ليس في مصر ولكن فى معظم الدول، هناك حالة من تراخي نشاط الفيروس، ولكن يجب اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.