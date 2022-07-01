حظك اليوم برج القوس الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعشق السفر والترحال والتنقل من مكان لآخر بشكل دائم ومستمر، ما يجعله يبحث دائما عن الوظائف غير الروتينية والتي يمكن السفر من خلالها لأماكن متعددة، كما أنه لا يحب التقيد بالعادات والتقاليد على الإطلاق، ولديه قدرة كبيرة على إقناع الأشخاص المحيطين به عند التحدث معهم بما يرغب في إقناعهم به، ويستخدم في حديثه أسلوب الإقناع.

ويتميز مولود برج القوس أيضا بأنه لديه قلب حنون، ولا يترك المحيطين به في مأزق، ولكنه يحرص دائما على مساعدتهم في إيجاد حلول لجميع مشكلاتهم، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات.. القمر في منزل الحظ يعدك بيوم رائع فلكيا تتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

برج القوس والحب

يتميز مولود برج القوس بأنه عندما يقع في الحب فإنه يحرص على تقديم كل ما يحتاج إليه شريك حياته من مال وجهد ووقت دون أن يشعر بعبأ على الإطلاق، ويتسابق دائما لإرضائه، كما أنه عندما يتزوج فيكون زوج وأب مثالي.