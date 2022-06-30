حظك اليوم برج القوس الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

المرح والابتسامة الجذابة، هما عنوان مولود برج القوس، فهو لبق الحديث، محاور مثقف، وقادر على جذب الآخرين من خلال النكات اللطيفة، ومن أبرز نجوم هذا البرج، الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء فيما يخص حركات الفلك والكواكب، وتأثيرها على مواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج القوس عن حركة الفلك والكواكب اليوم، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال ومن المهم ألا تتسرع حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» على المستوى العاطفي والعائلي، فإن أصحاب هذا البرج اليوم، على الرغم الضغوط والتشوش، تستطيع أن تمد من تحب بالأمل، وترفع من معنوياته.

صفات برج القوس

السفر هو من أهم أولويات مواليد برج القوس، فهم من الشخصيات التي تشعر بالممل طوال الوقت، لذلك تبحث عما هو جديد، وعن أصدقاء مختلفين، ويساعدهم على هذا قدرتهم على التكيف والتعامل مع الآخرين.