حظك اليوم برج العقرب الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

طيبة القلب، والثقة في المقربين فقط، من أهم صفات مواليد برج العقرب، الذي يبحث دائمًا عن تطوير مهاراته، بدلا من الالتفات للحوارات التي لا طائل منها، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء، فيما يخص حركات الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج العقرب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب عن حركة الفلك والكواكب اليوم، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر في منزل الحظ يعدك بتحسن أحوالك وتتقدم على أسس أكثر صلابة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، تميل للتعامل بود وتستمع لمن تحبهم وتنصهر معهم.

صفات برج العقرب

يُعرف عن مواليد برج العقرب الكثير من الصفات السيئة والتي نذكر منها حب التملك والغيرة الشديدة التي تصل للحد المرضي أحيانًا، وعدم قدرته على التوازن النفسي إلا بعد تحقيق الانتقام مما أذوه أو خانوا ثقته.