حظك اليوم برج الدلو الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص مولود برج الدلو، على السعي للتمكن من كسر الجمود والقواعد الثابتة، كما أنه يمتلك قرارات حاسمة ولا يغيرها بسهولة، ويتميز أيضا بحبه للاستماع إلى الآخرين، وذلك لأنه يحب تقديم المساعدة، وإعطاء النصائح المفيدة لحل المشكلات التي يمرون بها، ويمتلك أيضا قدرات فكرية عميقة، ويحب التغيير وإجراء التجارب الجديدة، كما أنه عاشق للسفر، ويفضل الاستقلالية، على الصعيد المالي والعاطفي والفكري، ويبذل جهود كبيرة للتفكير خارج الصندوق.

ويمتلك مولود برج الدلو الذكاء، ويبحث دائماً عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل كبير، ويحب الخير والإنسانية، فهو يقوم بالعديد من الأنشطة الإنسانية، ويقوم بمساعدة الأشخاص دائماً، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة.. حاول أن تحافظ على طاقتك، وأن تنظم جهودك، واعتن بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتزام الكتمان وعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

عيوب برج الدلو

من أبرز عيوب برج الدلو أنه لا يمكن توقع ردود أفعاله على المواقف التي يمر بها، ولا يمكنه الالتزام بالوعود على الإطلاق، كما أنه يفتقر كثيرا للقدرة على التركيز.