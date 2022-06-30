حظك اليوم برج الميزان الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الذكاء الحاد والنظرة الثاقبة من أهم صفات التميز لمواليد برج الميزان، الذي يتملكون القدرة على كشف خداع الآخرين بمجرد النظر إليهم، وهو ما يجعلهم يلجأون دائما للوحدة، لا حتى لا يتعرضوا للأذى، على رأس نجوم هذا البرج الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

وفي السطور القادمة، يقدم موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء فيما يخص حركات الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان عن حركة الفلك والكواكب اليوم، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فأنه بالرغم الضغوط.. قد تحقق رغباتك بشرط أن تتحكم بحساسيتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، الشمس والقمر معاكسان، ومن المهم ألا تدع تفاصيل تافهة تعطلك وتسبب لك الإحباط.

صفات برج الميزان

أصحاب برج الميزان من الشخصيات القوية والقيادية في مجال عملها المختلف، فهي قادرة على الابداع، لكنها دائما ما تفضل البقاء وحيدًا والعمل في صمت، فهي تؤمن أن قيمة الإنسان تظهر من خلال عمله وليس أقواله.