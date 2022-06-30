التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للسباحة وجرفه التيار مما أدى لغرقه، وطلبت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية قد تمكنت من انتشال جثة عامل معماري لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بمصرع عامل غرقا

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة.

انتشال جثة عامل من ترعة الإسماعيلية

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «كريم هـ ع»، 24 سنة، عامل معماري ومقيم قرية بلقس دائرة مركز قليوب، وتبين أنه نزل للاستحمام بمياه الترعة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.

وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.