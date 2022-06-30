علي الحجار يجري بروفات حفل المنارة: شاركوني باختياراتكم «صور»

يجري الفنان علي الحجار حاليا بروفات الحفل الغنائي المقرر إقامته السبت المقبل في مركز المنارة، وحرص على نشر مجموعة من صور بروفات الحفل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وروج الفنان علي الحجار منذ أيام للحفل الغنائي في مركز المنارة من أجل حشد الجماهير لمتابعته.

فيديو من علي الحجار

ونشر الحجار فيديو قال خلاله: «اتعودت في كل حفلة أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل، الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدا، وغالبا برسل إليهم قبل الحفل بـ10 أيام، أوركسترا كبير ويجب أن يكون هناك وقت كاف لكتابة النوت الموسيقية».

وأضاف الحجار: «فقلت هذه المرة لازم تشاركوني باختياراتكم، اللي نفسه في أي أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجري عليها بروفات إن شاء الله هنتظركم في الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة».

أغنية بطلة حكايتي لعلي الحجار

وطرح الفنان علي الحجار منذ أيام أغنيته الجديدة «بطلة حكايتي»

وتقول كلمات الأغنية: «لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي.. يا بطلة حكايتي.. وسر الحياة».