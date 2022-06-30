إصابة شاب بطعنة في البطن.. رفض اختباء «لص» داخل صيدلية بالمنصورة

أصيب مساعد صيدلي في محافظة الدقهلية، بطعنة غائرة في البطن، اليوم الخميس، أثناء محاولة «لص» سرقة هاتف محمول من شاب بالإكراه، في منطقة «سيدي عبدالقادر» بمدينة المنصورة، وعند مطاردة الأهالي له، دخل إحدى الصيدليات بالمنطقة محاولاً الاختباء بها، وعندما رفض مساعد الصيدلي وجوده، طعنه بسلاح أبيض بحوزته، مما تسبب في إصابته، وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط «اللص»، أثناء محاولته الهرب من المكان.

بلاغ بطعن لص لمساعد صيدلي بالمنصورة

تبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، ورود بلاغ من أهالي منطقة «سيدي عبدالقادر» دائرة القسم بقيام لص بطعن مساعد صيدلي أثناء محاولته الاختباء داخل الصيدلية لمطاردة الأهالي له.

محاولة «لص» سرقة تليفون محمول بالإكراه

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة مساعد صيدلي شاب يُدعى «يوسف طارق»، 21 سنة، داخل صيدلية يعمل بها في شارع «سيدي عبدالقادر»، المتفرع من شارع «بورسعيد»، بعد أن وجه إليه «لص» طعنة نافذة في البطن، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، بواسطة الأهالي للعلاج.

القبض على اللص في محل الواقعة

وبالفحص تبين أن اللص كان يحاول الاختباء داخل الصيدلية، أثناء ملاحقة الأهالي له، عقب محاولته سرقة تليفون محمول من شخص بالإكراه، وتمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته في محضر التحقيقات، أقر بارتكابه الواقعة بعد فشله في سرقة هاتف بالإكراه من أحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.