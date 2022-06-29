خلاف على 1000 جنيه سبب إنهاء مبيض محارة حياة زوجته في الدراكسة بالدقهلية

أكد شهود عيان في واقعة قيام مبيض محارة بإنهاء حياة زوجته في قرية الدراكسة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، أنه بعد أن قام بذبح زوجته خرج من البيت ليخبر الجيران أنه ذبح زوجته، وجلس على الأرض يدخن «سيجارة»، فما كان من بعض الأهالي إلا أن أمسكوا به وتحفظوا عليه حتى حضرت قوة من الشرطة وسلموه لها، وحضرت النيابة العامة إلى المكان وناظرت الجثة وأمرت بنقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

شهود عيان: 1000 جنيه سبب الخلاف

وأوضح الشهود أن المشاجرة بين الزوجين جاءت إثر خلاف على مبلغ 1000 جنيه أعطاها الزوج لزوجته بعد رجوعه من العمل، فقررت الزوجة أن تشتري طعاما وملابس لنجلهما المحبوس في سجن جمصة العمومي، خلال زيارته، إلا أن الزوج اعترض على هذه الزيارة وطالبها برد مبلغ 1000 جنيه له، فرفضت الزوجة ونشب الخلاف بينهما وانتهى بقيام الزوج بذبح زوجته.

بلاغ لمركز شرطة منية النصر بقتل سيدة

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بقيام مبيض محارة بقتل زوجته ذبحًا بقرية الدراكسة، وتمكن الأهالي في ‏منطقة الجزار بالقرية من الإمساك به وتسليمه إلى قوات الشرطة.‏

وتوصلت تحريات مباحث منية النصر، إن خلافا نشب بين الزوج ويدعى «ممدوح أ. أ.»، 50 عاما، ويعمل مبيض ‏محارة، وزوجته «صفاء عبده السيد إمام»، 38 عاما، بسبب رغبة الزوجة في الذهاب لزيارة نجلها ‏المحبوس في سجن جمصة العمومي، وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له إلا أنه رفض ذهابها لزيارة نجلها ‏ومع إصرارها ورغبتها في إتمام الزيارة نشبت خلافات بينهما، قام على إثرها بقتلها بجرح ذبحي في الرقبة‎.‎

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة في دمائها، ‏وتم القبض على الزوج والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة‎ .