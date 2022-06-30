نجوم الفن يدعمون محمد عبدالرحمن بعد خضوعه لجراحة في القلب

دعم عدد كبير من الوسط الفني الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتة» بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وخضوعه لعملية جراحية في القلب.

ودعم الفنان محمود الليثي، محمد عبدالرحمن، خلال صفحته بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «ربنا يقومك بالسلامة يا توته يا جميل يا طيب يا محترم ادعوا لمحمد عبد الرحمن يقوم بالسلامة».

بينما مصطفي خاطر، نشر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة تجمعه بمحمد عبد الرحمن وعلق: «ألف سلامة عليك يا صاحبي ربنا يقومك بالسلامة ويطمنا ويطمن أهلك وكل حبايبك عليك يا حبيبي إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة».

كما حرص المنتج محمد كارتر على دعم محمد عبدالرحمن، قائلا: «مليون سلامة عليك ياحبيب قلبي إن شاء الله تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل ودايم مموتنا من الضحك يا أحلى ضحكة في مصر».

وطالبت الفنانة هنا الزاهد من متابعيها عبر تطبيق «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الدعاء لمحمد عبدالرحمن، قائلة: «محمد بيعمل عملية قلب مفتوح يارب تقوم بالسلامة لأهلك ولينا يا أجمل قلب ياتوتا ادعو لمحمد».

خضوع محمد عبدالرحمن لعملية جراحية

وأعلنت شامة عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن «توتة» نجم «مسرح مصر»، أمس، عن خضوعه لعملية قلب مفتوح، ويتواجد داخل غرفة العمليات.

وكتبت شامة عبد الرحمن، عبر «فيس بوك»: «أرجو الدعاء لأخي محمد عبد الرحمن ربنا يتم شفاه على خير، بيعمل عملية قلب مفتوح، يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة، يا رب دعواتكم بالله عليكم».

تطورات الحاله الصحية لمحمد عبدالرحمن

وكشف مصدر من عائلة محمد عبدالرحمن لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية بأن العملية الجراحية ناجحة، وتواجد في العناية المركزة، ومنع الطبيب المعالج له الزيارة في الوقت الحالي، لحين استقرار الحالة، ويظل تحت الملاحظة في المستشفى لمدة أسبوعين.