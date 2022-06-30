تفاصيل صادمة في واقعة قتل سائق شقيقه بالخصوص.. 80 طعنة نافذة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية حول واقعة إقدام سائق على قتل شقيقه، أثناء دفاع الأخ الأكبر عن والدته، نتيجة قيام المتهم بمحاولة الاعتداء عليها بالضرب، عن أن المتهم طعن شقيقه أكثر من 80 طعنة، حتى فارق الحياة.

وأفاد شهود عيان بأن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة، وفي يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينه وبين والدته، وتعدى عليها بالسب، وحاول الاعتداء عليها بالضرب، وأثناء محاولة شقيقه الأكبر الدفاع عن والدته، أحضر المتهم سكيناً وتعدى على شقيقه، وسدد إليه عدداً من الطعنات، حتى فارق الحياة.

إخطار أمني بمقتل سائق على يد شقيقه

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ بمقتل سائق «تروسيكل»، على يد شقيقه، بسبب محاولته منع المتهم من التعدي على والدته بالضرب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شاب يُدعى «ممدوح ع.»، 27 سنة، سائق «تروسيكل»، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، وذلك خلال قيام شقيقه «عبدالرحمن ع.»، 23 سنة، سائق «تروسيكل» أيضاً، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، أثناء محاولة المتوفى منع المتهم من التعدي على والدتهما بالضرب، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق.

اعترافات المتهم بقتل شقيقه الأكبر

وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل شقيقه الأكبر، فيما اصطحبت النيابة العامة المتهم إلى مكان الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، واستعجلت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثة، عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.