كلية أصول الدين تنعى الدكتور السيد عبدالخالق أستاذ التفسير.. الجنازة غدا

نعت كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة عميدًا ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية، والأساتذة العلماء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريون والطلاب، علمًا من أعلام الكلية العالم الجليل والشيخ الفاضل والأستاذ المربي، الدكتور السيد دسوقي عبدالخالق، أستاذ التفسير المتفرغ.

90 عام في محراب العلم

وقال بيان للكلية: «ناهز التسعين من العمر يُعطي في محراب العلم عطاءًا بلا حدود وبلا انقطاع تدريسًا وتعليمًا وإشرافًا ومناقشة للرسائل العلمية وتحكيمًا للبحوث في جامعة الأزهر العريقة وجامعات العالم الإسلامي، عرفته أسرة الكلية والمجامع العلمية بفضلة وورعه وإخلاصه وتواضعه لزملائه وأقرانه ورحمته لطلابه».

تشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

وتابع: «نسأل المولى –عزوجل- أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يعوض الأزهر الشريف في فقده خيرًا، وأن يلهم أبناءه وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون).وستشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر».