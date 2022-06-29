نائب رئيس جامعة الأزهر: الحاضنات التكنولوجية ترفع نسب نجاح المشروعات لـ87%

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات والبحوث، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون 21 أبريل 2018، الخاص بالعلوم والتكنولوجيا ودعم الابتكار، لافتًا إلى أنّ اللائحة التنفيذية للقانون صدرت عام 2019، وبعدها قررت الجامعة إنشاء «وادي العلوم» الذي يضم الحاضنات التكنولوجية.

«رواق».. أول حاضنة تكنولوجية بـ«هندسة قنا»

وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنّ أول حاضنة تكنولوجية كانت في كلية الهندسة بقنا بجامعة الأزهر باسم «رواق»، وتوالت الحاضنات بعد ذلك، وجاءت ثاني حاضنة تكنولوجية بكلية الصيدلة المعنية بصناعة الدواء وزراعة النباتات الطبية من خلال التعاون بين المجالين الزراعي والاقتصادي في هذا الأمر.

حاضنة تكنولوجية رابعة بـ«زراعة أزهر أسيوط»

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات والبحوث، أنّ ثالث حاضنة تكنولوجية كانت بقسم «نانو تكنولوجي» بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر، وجار الانتهاء من الحاضنة الرابعة في كلية الزراعة بأسيوط، التي تهتم بالمجالين الزراعي والبيئي.

الحاضنات التكنولوجية ونجاح المشروعات

وأكد صديق، أنّ مفهوم الحاضنات يقوم على أساس علمي وبحثي، وهي تعاون بين العلم والصناعة، حيث أثبتت الدرسات العالمية أنّ الشركات التي يكون لها حاضنة ودراسة جدوى متميزة، تزيد نسبة نجاحها ووجودها في السوق بنسبة 87%، أما الشركات التي تتأسس دون رؤية أو بحث علمي ودراسة مستفيضة، تكون نسبة وجودها ونجاحها 50% فقط.

شروط اختيار المشروعات

وأشار صديق، إلى شروط اختيار المشروعات، وهي أن تكون فكرتها متميزة ولها تطبيق على أرض الواقع وقابلة للتنفيذ، وملائمة للسوق المصري، بحيث تحد من الاستيراد وتوفر فرص عمل ومواد خام لتنفيذ المشروع.