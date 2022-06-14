رئيس جامعة الأزهر يتابع مخطط التطوير لمحيط مركزي أمراض القلب والمناعة

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المدخل المؤدي إلى مركزي المناعة والحساسية، ومركز أمراض القلب؛ بهدف الوقوف على تطويره، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على أعمال التجديدات والتطوير في جميع القطاعات.

ورافق رئيس الجامعة في جولته، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور العدل القاضي، عميد كلية الهندسة سابقًا مدير المركز الهندسي بجامعة الأزهر، ومحمد عبد الخالق، الأمين العام المساعد للجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب.

تطوير المدخل بما يتناسب مع طبيعة المكان

وخلال الجولة، وجّه رئيس جامعة الأزهر، بتطوير المدخل بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمكان، مطالبًا بالاستثمار الأمثل للمكان من حيث مراعاة توفير أماكن انتظار للسيارات سواء للأطباء أو الطواقم الطبية المساعدة، أو المرضى المترددين على مركز القلب أو مركز المناعة وأمراض الحساسية، بجانب تخصيص أماكن انتظار مناسبة للمترددين على المركزين، مع الأخذ في الاعتبار تخصيص مساحات خضراء في إطار الحفاظ على المناخ والبيئة المحيطة.

وعلى هامش الجولة قام رئيس جامعة الأزهر بزيارة إلى المركز الإسلامي لأمراض القلب، وكان في استقباله الدكتور علي الأمين، مدير المركز، وقام رئيس الجامعة بتوزيع الماء المثلج على المرضى المترددين على المركز، داعيًا لهم بالشفاء التام.

تقديم خدمة طبية متميزة

واستفسر رئيس الجامعة من المرضى عن الخدمة الطبية التي يقدمها لهم مركز القلب، وعبر المرضى المترددين على مركز القلب عن شكرهم لإدارة جامعة الأزهر وإدارة مركز القلب على الخدمات الطبية المتميزة التي يتم تقديمها لهم، لافتين إلى أن المقابل المادي الذي يدفعوه للخدمة داخل مركز القلب أقل بكثير من مراكز القلب الأخرى، بجانب الخدمة المتميزة المقدمة في مجال علاج أمراض القلب.