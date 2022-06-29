رامي رضوان: ظهور آمال ماهر كان قرارا يخص صاحبته فقط

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه منذ 3 أيام، برز وسم «آمال ماهر» على وسائل التواصل الاجتماعي، من جمهور وعشاق الفنانة الكبيرة، للسؤال عنها، «بعض الناس بعتتلي وسألوني مش بتتكلموا ليه عن الموضوع؟، لكن الأمر ببساطة لم تكن هناك معلومة أكثر من أن أسرتها خرجت في تصريحات صحفية، وطمأنوا الجمهور».

رضوان: منذ قليل خرجت في فيديو وطمنت عشاقها

أضاف «رضوان»، خلال تقديمه لبرنامجه «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك الكثير من متابعيها طلبوا منها الظهور في تسجيل مرئي للاطمئنان عليها، مستطردا: «ده كان قرار ميخصش حد، لكن كان لصاحبته فقط، ومنذ قليل خرجت في فيديو، وطمنت عشقها عن غيابها».

رضوان: آمال ماهر تجهز حاليا لإحياء أحدى الحفلات

وتابع: «أحدى المواقع الإخبارية أفادت أن الفنانة آمال ماهر تقوم حاليا بالتجهيزات النهائية للظهور في حفل غنائي قريبا، أرجوا أن هذ الفيديو طمئن كل عشاقها ومحبيها اللي كانوا عايزين يطمئنوا عليها خلال الأيام الماضية».

وتصدرت رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها، محركات البحث، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول ظهور لها بعد فترة من الغياب.

وجاءت رسالة آمال ماهر، في أول ظهور لها لجمهورها: «انتظروني قريبًا.. أنا كويسة وبخير.. حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا».