«القصابين» تكشف حقيقة بيع حصوات مرارة الأضحية بآلاف الجنيهات: خرافات

قبل حلول عيد الأضحى المبارك خلال العام الحالي انتشرت الكثير من الأقاويل حول وجود أجزاء معينة في جسم الأضحية أو جسم أي أبقار أو جاموس يباع منها الجرام الواحد بحوالي 1200 جنيه، وهو ما جعل الكثيرين يلجأون للسؤال عنها.

وخلال الفترة الماضية انتشر الكثير من الشائعات حول وجود عدد من الحصوات التي تتواجد داخل المرارة الخاصة بكل أضحية تباع بآلاف الجنيهات مقابل الجرام الواحد.

أخبار كاذبة وغير صحيحة

وفي هذا السياق قال سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، إن ما يتم تداوله حول أحجار المرارة، وأن بعض الأشخاص يطلبون كميات منها بآلاف الجنيهات مقابل الجرام الواحد، ما هو إلا خرافات وأعمال نصب.

وأضاف «زغلول» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الأحجار هي عبارة عن الحصوات التي تتكون داخل مرارة الأبقار والجواميس، وهي عبارة عن مرض فكيف يكون له سعر مرتفع.

وأشار نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية إلى أن هذه الحصوات هي عبارة عن ترسبات ومرض داخل مرارة الأبقار، موضحًا أن ما يشاع حول استخدامها في بعض الأدوية واستخراج المواد الطبية منها ما هو إلا كذب وشيء لا يمت للواقع بصلة.

وفي سياق آخر أكد نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية أن مبيعات الأضاحي خلال الوقت الحالي منخفضة بشكل كبير، نظرًا للظروف الحياتية التي يمر بها المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت على جميع دول العالم، لذلك اتجه عدد كبير من الأشخاص إلى العزوف عن شراء الأضاحي خلال هذا العام.