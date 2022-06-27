تراجع مبيعات لحوم الأضاحي بنسبة 90%.. و«الجزارين»: السعر حسب المكان

قال سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، إنّ هناك انخفاض ملحوظ في الطلب على شراء المواشي والأضاحي خلال الفترة الحالية، حيث يعاني السوق في الوقت الحالي من ركود واضح وملحوظ.

وأضاف سعيد لـ«الوطن»، أنّ هناك انخفاض كبير في مبيعات الأضاحي خلال الفترة الحالية، إذ إنّ الإقبال على الشراء يقدر فقط بنسبة 10%.

أسعار الأضاحي

وأشار نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، إلى أنّ الركود وانخفاض الطلب على الأضاحي، يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب زيادة التكلفة، ما رفع السعر على كثيرين وجعلهم يعزفون عن الشراء.

وأوضح زغلول، أنّ أسعار الأضاحي تختلف من مكان لآخر، لذلك لا يمكن تحديدها أو تعميمها، فالسعر يختلف من محافظة لأخرى، ومن منطقة لأخرى داخل المحافظة الواحدة.

ولفت نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، إلى أنّ الأسعار في المحافظات المنتجة للمواشي يكون السعر بها أقل بكثير من المحافظات الأخرى غير المنتجة، مثل المدن والقاهرة وغيرها، وهو ما يجعل السعر فيها أكثر بكثير.

تكاليف نقل وذبح الأضحية

وتابع زغلول، أنّ السعر في المحافظات غير المنتجة، يكون بسبب تكاليف النقل بين المحافظات، ما يزيد السعر على المستهلك، مؤكدا أنّ الأسعار تتوقف في الأساس على مكان بيع الأضحية.

وأكد نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية في وقت سابق، أنّ هناك ارتفاعا واضحا في تكلفة ذبح الأضحية هذا العام وأجور الجزارين، لافتا إلى أنّ السعر يختلف من مكان إلى آخر، ولكن الارتفاع في أجور الجزارين ارتفع بشكل كبير وواضح بسبب الموسم.