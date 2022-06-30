الشاعر محمد عاطف يستعد لمقاضاة حسن شاكوش بسبب «حاجة مستخبية»

كشف الشاعر الغنائي محمد عاطف عن توكيله لأحد المستشارين، لمقاضاة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد سرقة أغنيته مع الملحن محمد مدين «حاجة مستخبية» وتقديمها في أغنية بنت الجيران.

محمد عاطف: للمحامي حرية التقاضي فيما يراه

وأوضح «عاطف» لـ«الوطن»، أنه أوكل محاميه لمقاضاة حسن شاكوش، تاركا له كافة التفاصيل القانونية التي ينبغي اتخاذها ضد شاكوش.

وأشار الشاعر الغنائي إلى أن كل همه فى الفترة الحالية هو العمل وتقديم كل ما هو جديد، وترك أمور التقاضي للمحامي لاتخاذ كل ما هو لازم، سواء بالتقاضي أو بتقديم بلاغات للنائب العام ضده.

يذكر أن سبب الأزمة بين حسن شاكوش والملحن مدين والشاعر محمد عاطف هو قيام شاكوش باتهام مدين بسرقة أغنية حاجة مستخبية من أغنية تركية، وهو ما أغضب مدين وقام بإغلاق أغنية بنت الجيران من موقع يوتيوب.

مدين يغلق اغنية بنت الجيران

وعلى إثرها قدم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش اعتذارًا للملحن محمد مدين والفنان محمد حماقي عن ما فهم بالخطأ منه خلال حلقته التليفزيونية، التي اتهم فيها مدين بسرقة أغنية حاجة مستخبية من أغنية تركية، واستخدام شاكوش للحن فيما بعد بأغنية بنت الجيران.

وشدد شاكوش على أنه لم يقصد التقليل منه، قائلا: «كل الوسط الفني اخواتي، وأستاذ محمد حماقي، ومدين أخويا».

كما اعتذر الفنان عمر كمال عما قاله حسن شاكوش، وقدم اعتذارًا للشاعر والملحن والفنان محمد حماقي.