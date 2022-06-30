محمد عادل إمام ينشر صورة من كواليس «عمهم»: «هتشوفوا فيلم جامد»

روج الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلم «عمهم» المقرر طرحه في السينمات، خلال الأسبوع المقبل، ضمن افلام موسم عيد الأضحى.

وشارك محمد عادل إمام، مقطع فيديو من كواليس تصوير الفيلم، وعلّق قائلا: «من تصوير فيلم عمهم، إن شاء الله تشوفوا فيلم جامد الأسبوع المقبل في جميع سينمات مصر».

فيلم عمهم

فيلم عمهم يشارك فيه عدد كبير من الفنان محمد عادل إمام، وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة ومحمد سلام وسيد رجب وهنا الزاهد وميرنا نور الدين ونرمين الفقي ومحمد لطفي وباسم سمرة، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم حول سلطان ملاكم ومدرب يعمل بمركز رياضي، بالصدفة يكتشف مطبعة لتزوير الأموال ويتورط في العديد من المشاكل.

ومن المقرر عرض الفيلم في عدد من الدول يوم 21 يوليو يبدأ العرض في السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.