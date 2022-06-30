السيطرة على حريق نشب بمصنع إكسسوارات ملابس بالمنطقة الحرة في المنوفية

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع إكسسوارات ملابس بالمنطقة الحرة في مدينة شبين الكوم.

وتمكنت سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ من السيطرة على الحريق، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

نشوب حريق في مصنع ملابس

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحريق نشب داخل مصنع إكسسوارات ملابس نتج عنه حريق في جزء من السقف و5 ماكينات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، عقب سيطرة الحماية المدنية على الحريق، والتحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، بورود بلاغ حريق داخل مصنع إكسسوارات في المنطقة الصناعية الحرة، وتمت السيطرة على الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وسؤال العاملين لمعرفة أسبابه.

مصرع عاملين أثناء بناء مئذنة

وفي سياق آخر، لقي عاملين مصرعهما سقطا من أعلى سقالة في أثناء بناء مئذنة مسجد في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ونقلت جثتاهما إلى مستشفى أشمون، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي صرحت بدفن الجثمانين.