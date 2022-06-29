معلمة تربية رياضية تصيب ابنها بسكين عن طريق الخطأ في المنوفية

شهدت قرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واقعة إصابة طفل بسكين على يد والدته معلمة تربية رياضية بإحدى المدارس، بعدما ألقت عليه السكين أثناء تحضيرها الطعام فأصابته بالخطأ، وجرى نقل الطفل إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وإبلاغ مركز الشرطة لتحقيق في الواقعة.

بلاغ بإصابة طفل بجرح عن طريق والدته

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد يوسف فخير، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد استقبال المستشفى العام، لطفل مصاب بجرح شبه نافذ بالجنب عن طريق والدته، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لتحقيق في الواقعة والتحفظ على المتهمة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة «ه‍. ب. ب»، 8 سنوات، مقيم قرية أجهور الرمل، بجرح شبه نافذ في الجانب، وبسؤال والدته «ش. م. ا» 37 عاما، أقرت بقيامها بإلقاء السكين على نجلها أثناء «تقميع البامية»، وكانت لا تقصد إيذائه، فيما تم سؤال الزوج «ب. ب. ف»، 42 عاما، أخصائي تكنولوجيا في إحدى المدارس، والذي أكد على الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

حررت القوة الأمنية التابعة لمركز شرطة قويسنا محضرًا بالواقعة، وذلك بعد سماع أقوال ربة المنزل وزوجها، وإرفاق صورة من التقرير الطبي، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.