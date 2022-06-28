«عيدية» 1000 جنيه للعاملين بجامعة المنوفية وتهنئة بذكرى 30 يونيو

عقد مجلس جامعة المنوفية جلسته لشهر يونيو 2022 اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبدالسلام، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

تقديم التهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو

استهل رئيس جامعة المنوفية الجلسة بتقديم خالص التهنئة للقيادة السياسية ولجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، معتبراً أنها الثورة التي انطلقت بإرادة الشعب المصري نحو مستقبل أفضل، والتي وضعت مصر على المسار الصحيح في طريق الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، متمنياً كل التقدم والازدهار للدولة المصرية في ظل قيادتها السياسية.

ووجه «مبارك» الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، على مجهوداته في مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية، ضمن منظومة التطوير في القطاع الصحي بمصر.

دخول جامعة المنوفية بتصنيف «ليدن»

كما وجه رئيس جامعة المنوفية التهنئة لجميع منسوبيها، لدخول جامعة المنوفية لأول مرة في التصنيف الدولي الهولندي «ليدن»، الصادر في 22 يونيو 2022، حيث احتلت 25 أفريقياً، و1104 عالمياً، ضمن التصنيف الذي ضم 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم هذا العام، من بينهم 10 جامعات مصرية فقط، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، مؤكداً أن مجالات العلوم الفيزيائية والهندسية، والعلوم الطبية والحيوية، وعلوم الرياضيات والحاسوب، قد ساهمت في هذا التقدم، ويُعد المجال الأخير هو الأكثر مساهمة في احتلال جامعة المنوفية مرتبة متقدمة في التصنيف الهولندي، حيث احتلت فيه المرتبة الرابعة أفريقياً والثانية محلياً، مما يُعد إنجازاً جديداً يضاف للجامعة، ويضعها ضمن صفوة الجامعات العالمية، فضلاً عن التميز مصرياً وأفريقياً، وهذا يوضح جلياً استراتيجية الجامعة لتعزيز مكانتها الدولية، من خلال دعم منظومة البحث العلمي، ومواكبة التقدم العالمي في المجالات البحثية والتكنولوجية.

عرض أهم أحداث جامعة المنوفية

وعرض رئيس الجامعة أهم أحداث وأنشطة الشهر الحالي، منها المشاركة في فعاليات افتتاح رئيس الجمهورية لمشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، والمشاركة في الاحتفال الفني الذى نظمته محافظة المنوفية بمناسبة عيدها القومي، تحت رعاية وحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بقصر ثقافة شبين الكوم، موجهاً التهنئة لجميع أبناء المحافظة بهذه الذكرى السنوية، وقرار اتحاد الجامعات العربية باختيار الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، عضواً في مجلس إدارة المجلس العربي للتنمية المستدامة في دورته الرابعة والخمسين، لمدة ثلاث سنوات.

كما تضمنت أنشطة الشهر استقبال السفير رأفت بدران، قنصل عام دولة فلسطين، والوفد المرافق له، قبل توجههم إلى كلية الحاسبات والمعلومات، لحضور مناقشة رسالة الدكتوراه لطالبة فلسطينية بقسم علوم الحاسب، وقد قدم الوفد الشكر لجامعة المنوفية علي خدماتها ورعايتها المتميزة للطلاب الوافدين في كافة المجالات لجميع الطلاب في مرحلة الليسانس والبكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا.

ووجه «مبارك» التهنئة لكلية الطب، بمناسبة حصول معمل المهارات الإكلينيكية بالكلية على اعتماد جمعية القلب الأمريكية كمركز دولي معتمد لإعطاء دورات إنعاش القلب الأساسية وإعداد المدربين لإعطاء هذه الدورات، وقدم التهنئة لفريق جامعة المنوفية المشارك في مسابقة «توب وان» لمراكز الفنون بالجامعات، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة فوزه بالمركز الأول في المسابقة، وكذلك فرق جامعة المنوفية المشاركة في مسابقة «إبداع 10» المقامة علي مسرح جامعة القاهرة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة.

وأحاط رئيس الجامعة الأعضاء بكتاب المجلس الأعلى للجامعات المتضمن الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الخاص بترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد، اعتباراً من تاريخ بداية يونيو، إلا في حالات الضرورة القصوى، أو تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر.

تفعيل اتفاقيه التعليم

وبشأن تفعيل اتفاقية نظام إدارة التعليم (Thinqi) الموقعة بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري، لصالح الجامعات المصرية مع مسئولي تشغيل النظام بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية وجه مبارك بالتأكيد علي عمداء الكليات بضرورة إعطاء تفرع للمرشحين للتدريب (عدد 2 عضو هيئة تدريس من كل كلية) من أي أعمال أيام التدريب الفعلية حتي يتم التدريب بالكفاءة المرجوة، والتنبيه علي المرشحين بضرورة متابعة البريد الإلكتروني الخاص بهم قبل موعد بداية التدريب حيث سيتم إرسال التعليمات الخاصة بالتدريب من المجلس الأعلى للجامعات عليه.

وخلال الجلسة، وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمجهوداتها على رأس فريق العمل الذى عمل جاهدا لفتح باب العيادات الخارجية للمجتمع من أبناء المحافظة للكشف فى مختلف التخصصات الطبية بأسعار مخفضة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتى فى إطار خدمة المجتمع وخطة الجامعة لتطوير منظومة القطاع الطبى والمساهمة فى تقديم خدمة طبية وعلاجية للجمهور بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

صرف 1000 جنية مكافأة عيد الأضحى

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وافق مجلس جامعة المنوفية على صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئة المعاونة، ووجه رئيس الجامعة التهنئة لجميع أبناء الجامعة بهذه المناسبة.

وأكد مبارك على متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى يتم الانتهاء منها، مشيدا بسير الامتحانات بشكل منتظم وتطبيق جميع الضوابط والإجراءات اللازمة.

وتم خلال الجلسة عرض جدول الأعمال وموضوعات قطاعات الجامعة حيث عرض الدكتور أحمد القاصد موضوعات قطاع الدراسات العليا، وعرضت الدكتورة نانسي أسعد موضوعات قطاع شئون التعليم والطلاب.