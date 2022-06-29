صناعة الصدف في المنوفية حرفة تقاوم الاندثار.. سعر الأنتريه يصل لـ100 ألف جنيه

ظهرت صناعة الصدف منذ ألف سنة تقريبا خلال فترة حكم الفاطميين والمماليك لمصر وقبل ظهور علم الهندسة، مما يعني أنها تعتبر صناعة فنية حرفية تراثية، حيث يتم ابتكار الأشكال الإسلامية أو القبطية ومن ثم تقطيعها بمقاسات متساوية ومتناسقة دون الحاجة لاستخدام وحدات القياس، لكن عن طريق أخذ قطعة ووضعها على أخرى لتكون بنفس المقاس بطريقة دقيقة للغاية.

تاريخ صناعة الصدف في المنوفية

مصطفى محمود، صاحب ورشة لصناعة الصدف بقرية شما التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، قال إن صناعة الصدف ظهرت في القرية منذ أكثر من 40 عاما خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، حيث كان يعمل بها والده من خلال ورشة صغيرة ومن ثم ورثها هو وأشقائه، ولكن المكان تطور وأصبح أكثر اتساعا ووصل الأمر إلى تصديرهم بعض المنتجات إلى الخارج.

وتمر خطوات تكوين الصدف بعدة مراحل، تبدأ بوضع قطع الصدف على الخشب بطريقة احترافية ودقيقة للغاية، حيث يتم وضع الآف القطع من الصدف على الكرسي أو المكتب المراد تصنيعه بطريقة معينة تكاد تشبه الرسم، ومن ثم يتم صنفرة الصدف وتلميعه من خلال عدة مراحل مختلفة يقوم بها العمال في الورشة حتى يظهر بهذا الشكل النهائي الذي يحمل أصالة وعبق التاريخ.

أسعار الأنتريه الصدف في الأسواق

وأكمل «مصطفى» أن أسعار الأنتريه في ورشتة بالمنوفية تبدأ من 21 ألف جنيه ويكون عبارة عن كنبة و4 كراسي، ويصل سعره أيضا إلى أكثر من 100 ألف جنيه، وذلك بناءً على جودة المنتج والطلب عليه من قبل المواطنين، مشيرًا أن صناعة الصدف تواجه خطر الاندثار، حيث أصبحت المواد الخام أغلى بكثير والعمالة تقل بشكل كبير، كما أن الإقبال أصبح قليل للغاية مقارنة بالسابق.