إجراء 18 عملية قلب مفتوح ومساعدات مالية بمليون جنيه في المنوفية

قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه تم إجراء 18 عملية جراحية بالمجان بتكلفة 720 ألف جنيه، شملت عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتركيب دعامات وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، فضلا عن تسليم 5 أكشاك للأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، شاملة البضاعة والكهرباء والديب فريزر وعداد الكهرباء بتكلفة 150 ألف جنيه.

مساعدات مالية لتنمية المشروعات

وتابع مدير جمعية الأورمان إنه تم تسليم مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ5 حالات مستحقة بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه، لتوفير مصدر رزق دائم لهم يساعدهم على متطلبات الحياة اليومية، ليصبح إجمالي المساعدات التي تم تقديمها لتلك الأسر ما يقرب من مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال عمل أبحاث اجتماعية ميدانية وصول الدعم لمستحقيه.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الارتقاء بمعيشة الفئات الأكثر احتياجا

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا، مثمنا جهود جمعية الأورمان الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد على دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.