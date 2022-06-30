أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة 2022.. انطلاق المرحلة الـ22

اطلقت وزارة الداخلية ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، لذلك ترتفع عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة 2022، والتي يتم طرح عدد كبير من السلع الغذائية بأسعار مدعمة.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة 2022، وفق المعلن عن وزارة الداخلية المصرية، في السطور التالية:

أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة 2022

ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، فقد جاءت أماكن مبادرة كلنا واحد 2022 المرحلة الـ 22 بمناسبة ذكرى 30 يونيو، والمطاعم ومحلات الحلويات المشاركة كالآتي:

مدة مبادرة كنا واحد المرحلة 22

وفي بيان الرسمي وزارة الداخلية، فقد كشفت عن إقبال المواطنين على مبادرة كلنا واحدة والإشادة بجودة المنتجات المعروضة، والأسعار المنخفضة مقارنة بمثيلاتها في السوق المصري.

وشارك عدد من الشركات وسلاسل المحلات التجارية للمواد الغذائية، للمشاركة في فعاليات 30 يونيو وقد وصل اجمالي الأماكن المشاركة «22 كيان صناعي وتجارى بإجمالي عدد 543 منفذ -وعدد 27 مول تجارى وعدد 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي عدد 376 محل».

بالإضافة إلى استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022 م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي (1002) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.