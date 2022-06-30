احتفالا بذكرى 30 يونيو.. مبادرة كلنا واحد تقدم تخفيضات خاصة

تواصل وزارة الداخلية الاستعداد لإطلاق فاعلية الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تتزين السلاسل والمحال التجارية والمطاعم الكبرى بلافتات مبادرة كلنا واحد، لتخفيض الأسعار.

احتفال مبادرة كلنا واحد بذكرى 30 يونيو

ويتسابق الجميع للانضمام والمشاركة بفاعلية في مبادرة كلنا واحد، والتي أطلقتها وزارة الداخلية المصرية، ويقدمون منتجاتهم وخدماتهم بتخفيضات خاصة بهذه المناسبة.

كلنا واحد لرفع العبء عن كاهل المواطنين

وتعد مبادرة كلنا واحد من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

مبادرة كلنا واحد تتيح خصومات خاصة بمناسبة 30 يونيو

واستمرت فعاليات المبادرة على مدار 22 مرحلة، والتي من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، فقد أطلقت وزارة الداخلية فعالية يوم 2022/6/30، بمشاركة عدد من كبرى الشركات والكيانات التجارية وسلاسل المواد الغذائية لتقديم منتجاتها للمواطنين، خلال تلك الفعالية بخصومات خاصة وأقل من مثيلاتها بالأسواق.

22 كيانًا صناعيًا وتجاريًا يشاركون في مبادرة كلنا واحد

ونظرًا لما تشهده فعاليات مبادرة كلنا واحد من إقبال للمواطنين، وكانت محل إشادة لما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، حرصت عدد من الشركات وسلاسل المواد الغذائية على الانضمام والمشاركة فى فعالية 30 يونيو ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية 22 كيانًا صناعيًا وتجاريًا بإجمالي عدد 543 منفذًا - عدد 27 مولًا تجاريًا- عدد 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي عدد 376 محلًا).

استمرار المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد حتى عيد الأضحى

وإلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (1002) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام الجاري.