أحمد فايق يشكر «الوطن» لدعم الطفلة «أيسل» المصابة بضمور العضلات «فيديو»

وجه الإعلامي أحمد فايق الشكر لجريدة «الوطن» بسبب استكمال دعم حملة تبرعات للطفلة «أيسل» المريضة بضمور العضلات، والتي تحتاج إلى مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه من أجل علاجها.

باق من المبلغ المطلوب 500 ألف جنيه

وكشف أحمد فايق خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، عن آخر تطورات حملة التبرع لاكتمال حلم «أيسل» مريضة ضمور العضلات إلى 995 ألف جنيه، ويتبقى للوصول للمبلغ المطلوب 500 ألف جنيه، بحيث يكون المبلغ الإجمالي المطلوب مليون و500 ألف ثمن علاج الطفلة هذا العام.

كما وجه الشكر للإعلامي رامي رضوان، والذي دعا للتبرع للفتاة، وبرنامج «التاسعة» بالتلفزيون المصري لاستكمال حملة دعم الفتاة بالتبرعات، بالغضافة إلى الفنان تامر حسني الذي دعم الفتاة من خلال صفحته الرسمية وطلب التبرع لـ«أيسل».

أيسل تناشدكم بمساعدتها

وناشد أحمد فايق التبرع لصالح الفتاة، قائلا: «الباقي 500 ألف جنيه وده رقم قليل جدا على كرم المصريين، وأيسل تستحق أكتر من كدة بكتير، أيسل حالتها بتتدهور ومهم جدا نسرع لعملية التبرعات».

وواصل: «أيسل بتوصلكم رسالة بتشكركم فيها وبتناشد حضراتكم إننا نكمل المسيرة».