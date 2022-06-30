إخماد 5 حرائق في بورسعيد مساء الخميس.. والسبب أحمال الكهرباء

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة بورسعيد من السيطرة على 5 حرائق اندلعت في مناطق مختلفة، مساء اليوم الخميس، نتيجة حدوث ماس كهربائي ناجم عن ارتفاع الأحمال، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، دون أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وشهدت مدينة بورسعيد، قبل قليل، اندلاع حريقين، أحدهما في مخازن الفحم المجاورة لحظائر الماشية بمنطقة «القابوطي الجديد»، التابعة لقسم أول جنوب بورسعيد، والآخر في شقة سكنية بمساكن «فاطمة الزهراء» بحي الضواحي، ليصل عدد الحرائق مساء اليوم في بورسعيد، إلى 5 حرائق، ناتجة عن حدوث ماس كهربائي، ناتج عن الأحمال العالية، وارتفاع درجة الحرارة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطاراً باندلاع حريقين في شقة ومخزن فحم

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق كبير داخل مخزن الفحم رقم 150 بمنطقة «القابوطي الجديد»، بقسم أول الجنوب، جنوب بورسعيد، وذلك بسبب حدوث ماس كهرباء، واشتعلت النيران سريعاً داخل المخزن، بسبب سرعه اشتعال الفحم.

ووجه مدير أمن بورسعيد بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الحظائر المجاورة، وقام رجال الإطفاء بأعمال التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وضمان عدم تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

اندلاع حريق بشقة سكنية في حي الضواحي

كما تلقيى مدير أمن بورسعيد إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بالدور الثالث في عمارة رقم 85 بمنطقة «فاطمة الزهراء»، بحي الضواحي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين من التحريات الأولية أن الشقة مغلقة، وتم فتحها بمعرفة رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

إخماد 3 حرائق في مناطق مختلفة ببورسعيد

وتلقى مدير أمن بورسعيد، في وقت سابق اليوم الخميس، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد باندلاع 3 حرائق في أماكن مختلفة بمحافظة بورسعيد، نتيجة حدوث ماس كهربائي في أحد المحولات وبعض الأجهزة المنزلية، بسبب زيادة الأحمال، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، التي شهدتها مدينة بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحرائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.