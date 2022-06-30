السيطرة على 3 حرائق بسبب ماس كهربائي وارتفاع الحرارة ببورسعيد 

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة بورسعيد من السيطرة على 3 حرائق اندلعت في مناطق مختلفة، اليوم الخميس، نتيجة حدوث ماس كهربائي ناجم عن ارتفاع الأحمال، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، دون أنباء عن وقوع إصابات.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارات بنشوب 3 حرائق

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد باندلاع 3 حرائق في أماكن مختلفة بمحافظة بورسعيد، نتيجة حدوث ماس كهربائي في أحد المحولات وبعض الأجهزة المنزلية، بسبب زيادة الأحمال، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، التي شهدتها مدينة بورسعيد اليوم.

حريق في غسالة كهربائية بشقة في حي العرب

وأوضح الإخطار أن الحريق الأول اندلع داخل منزل عند تقاطع شارعي «المنيا» و«أرض العزب»، في نطاق حي العرب، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي في غسالة كهربائية، داخل شقة سكنية بالدور الأول، مما أدى إلى تصاعد الدخان الكثيف من داخل الوحدة السكنية، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى باقي محتويات الشقة.

حريق داخل غرفة نوم بشقة سكنية بحي المناخ

وتضمن الإخطار الذي تلقاه مدير أمن بورسعيد، اندلاع حريق داخل غرفة نوم في شقة سكنية بالدور الرابع، بمنطقة «6 أكتوبر»، نطاق حي المناخ، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أدى إلى تصاعد الدخان وخروج النيران من نوافذ المنزل، وتم استدعاء قوات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

حريق ثالث في محول كهرباء بـ«القابوطي»

واندلع الحريق الثالث في محول كهرباء بمنطقة «القابوطي»، بسبب الأحمال العالية، وتسبب في اشتعال المحول، وتم قطع الكهرباء عن المنطقة حتى لا يمتد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أثار حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

قام رجال الإطفاء والحماية المدنية بأعمال التبريد، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، ومنع انبعاث الدخان الذي يؤثر على صحة وسلامة المواطنين، وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحرائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.