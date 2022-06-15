ماس كهربائي يتسبب بحريق حوش بسوهاج.. والدفع بسيارة إطفاء لإخماده

وصلات كهربائية عشوائية، السبب المتكرر الذي يرجع إليه أصحاب العقارات والمباني بمحافظة سوهاج اشتعال النيران بها، حيث أرجع مالك أحد الأحواش بمركز طهطا بمحافظة سوهاج اشتعال النيران بالحوش الخاص به نتيجة ماس كهربائي نتيجة الوصلات الكهربائية العشوائية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج يفيد بشوب حريق بحوش دائرة طهطا، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث.

الانتقال إلى موقع الحادث

وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «ياسر ل ح خ» 42 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وتم الدفع بعسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات» وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما تقدم أنه فوجئ باشتعال النيران بالحوش الخاص به بالساعات الأولى من صباح اليوم ليسرع وجيرانه في محاولة للسيطرة على الحريق والاستعانة بالنجدة.

الوصلات الكهربائية العشوائية سبب الحريق

وأرجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي مالك الحوش وجود الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.