في ذكرى رحيله.. 10 معلومات عن عزت أبوعوف: والده من أهم الموسيقيين

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف الثالثة، حيث انه رحل عن دنيانا فجر الاول من شهر يوليو من عام 2019 بعد صراع مرير مع المرض.

نرصد فى هذا التقرير عدد من المعلومات الخاصة بالفنان الراحل

- ولد عزت أبو عوف في مدينة القاهرة عام 1948

- يعد والده شفيق أبو عوف واحد من أهم الموسيقيين الأكاديميين.

- درس عزت أبو عوف الطب في الجامعة.

- بدأ مشواره فى الفن بعيدا عن والده حيث احترف العزف على الأورج، وعضوًا في فرقة Les Petits Chats، كما انضم بعدها لفرقة «بلاك كوتس»

- دخل فى صراع مع والده حين ما أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة «فور إم» في أواخر حقبة السبعينيات.

- فرقة «الفور إم»، تسببت في شهرته، لما حققته هذه الفرقة من نجاحات كبيرة للغاية، وقدم الموسيقي الخاصة بكثير من الأعمال الفنية.

- اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل، مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي وكانت بدايته القوية مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم «آيس كريم في جليم».

أيس كريم فى جليم أول عمل كبير لعزت أبو عوف

- منذ ذلك الوقت استمر في مجال التمثيل ليشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومن أفلامه: «إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد».

- كان أشهر أدواره في مسلسلات «زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود».

- تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، لمدة 6 سنوات، تحديدًا بين عامي بين 2006 و2012، تلك الفترة التي تضمنت العديد من الكواليس والحكايات.