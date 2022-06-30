منسق حياة كريمة في بني سويف: لولا 30 يونيو مكناش هنشوف الإنجازات دي

قال الدكتور محمد جبر، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، إن المحافظة كان بها الكثير من الفصول التعليمية المليئة بالكثافة الطلابية، وقرى مليئة بالمياه الجوفية، وترع بحاجة إلى التهذيب والتنظيف والتطهير: «إحنا كنا ورا 30 سنة، لولا ثورة 30 يونيو لم نكن لنرى كم الإنجازات والمشروعات التي تتم على الأرض».

جبر: حياة كريمة بدأت في بني سويف لإنشاء 1666 مشروعا

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مبادرة حياة كريمة بدأت في محافظة بني سويف لإنشاء 1666 مشروعا، ويتم العمل حاليا على مركزين بالكامل من مراكز المحافظة عانيا كثيرا من المياه الجوفية، كما جرى تصنيفهما أنهما من المراكز الأكثر فقرا من حيث الخدمات.

جبر: عندنا طفرة كبيرة في الإنشاءات

واستطرد: «عندنا طفرة كبيرة في الإنشاءات، ولدينا مركز بالكامل تم الانتهاء من شبكاته الداخلية للصرف الصحي، ووصلت نسبة الإنجاز بمحطات الرفع بواقع 75%، وبات به أكبر محطة للصرف الصحي المعالجة بتكلفة تقديرية بلغت 500 مليون جنيه».

وأوضح أن مواطني بني سويف وفروا جميع الاحتياجات الخاصة بالمبادرة من أجل البدء في تطبيقها على أرض الواقع، «المواطنين أنفسهم شاركوا في وضع الاحتياجات واتبرعوا بالأرض، وساعدوا لو فيه أي حاجة قدروا يذللوا بيها العقبات أمام جهات التنفيذ عبر لجان المشاركة المجتمعية، وهما إيد بإيد معانا».

وتابع: «مواطني بني سويف كانوا بيحلموا بس بالصرف الصحي، وحاليا فيه 13 قطاع يتم العمل بيهم بالتساوي مع باقي المشروعات التنموية الأخرى».