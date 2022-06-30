قافلة بيطرية مجانية شاملة في قرية طحا المرج ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

قافلة بيطرية مجانية شاملة

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، أن المديرية قامت بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية طحا المرج وتوابعها بمركز ديرب نجم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور مديري إدارات رعاية الحيوان والرعاية التناسلية بالمديرية ومدير إدارة ديرب نجم البيطرية وعدد من أطباء المديرية وإدارة ديرب نجم، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

فحص وعلاج 110 رؤوس ماشية ضد الأمراض

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 110 رؤوس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة والتنفسية والجلدية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ28 رأس ماشية، ورش 50 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 75 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وفحص وعلاج 280 طائرا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار - جاموس) والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو وكذلك التوعية للتصدي لمرضي البروسيلا والسعار.