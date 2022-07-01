سياسي جزائري: مصر من الدول المهمة في المجتمع العربي.. وستفرض رؤيتها

قال رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية الجزائري، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري إلى الجزائر كان لها الكثير من الدلالات السياسية إلى جانب توقيع الكثير من الاتفاقيات والتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

بوهيدل: التحالف ما بين الدول العربية أمر محمود

وأضاف «بوهيدل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك دول رئيسية في المجتمع العربي ومنها مصر، وهي من ستفرض رؤيتها خاصة وفي حال كان هناك تحالف ما بين البلدان العربية المختلفة.

بوهيدل: شاهدنا طبيعة التحالف الاستراتيجي بين الدول العربية

واستطرد: «شاهدنا طبيعة التحالف الاستراتيجي بين الدول العربية، وتجاوزنا مرحلة الحوار والشراكة والتعاون ما بين الجزائر ومصر، واليوم هناك تعاون استراتيجي يخص كل الميادين، والجزائر بحاجة إلى مصر والعكس صحيح حيال قضايا متعدده والأزمات المختلفة».

وأوضح أنه لا يمكن فصل زيارة الدكتور مدبولي الأخيرة إلى الجزائر عما يدور في الشرق الأوسط بشكل عام، وكذا القمة المرتقبة للرئيس الأمريكي جون بايدن، إلى المملكة العربية السعودية، معقبًا: «الجزائر تعول على مخرجات تاريخية وهي بحاجة إلى توحيد الموقف مع القوى الكبرى للعالم العربي وعلى رأسها جمهورية مصر العربية».

وتابع: «نسعى لإيجاد حلول لكافة المشكلات العربية العربية، وهو أمر مؤسف، والأمور حاليا باتت نحو الانفراج، وتستطيع مصر أن تجمع عدد كبير من الدول العربية حتى تكون حاضره كقاده وملوك على موقف موحد».