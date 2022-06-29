طلاب «الكشافة البحرية» في زيارة لمحطة مياه الشرب بالإسكندرية

تواصل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين والطلبة بترشيد الاستهلاك ضمن الحملة التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت عنوان «معاً للحفاظ على سر الحياة علشان كل نقطة بتفرق».

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تنظيم إدارة التوعية بالشركة زيارة لمجموعة من أشبال الكشافة البحرية لمحطة شرقي تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية وبالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية.

مراحل تنقية المياه

قالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان إن إدارة التوعية بالشركة عرفت أشبال الكشافة البحرية خلال الزيارة على مراحل تنقية المياه والجهد المبذول من الشركة في إنتاج وتوصيل المياه ودور قطاع المعامل في متابعة كل مرحلة للتأكّد من جودتها قبل وصولها للمواطنين.

قافلة توعوية للأهالي

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى تعاون إدارة التوعية مع إدارة سلامة ومأمونية المياه التابعة لقطاع المعامل وتفعيلاً للإجراءات التصحيحية الخاصة بنظام إمداد مياه محطة «مريوط 1» الصادر عن خطة سلامة ومأمونية المياه بعمل قافلة توعوية لأهالي منطقة شمال التحرير ومنطقة العشرة آلاف.

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إن الحملة شملت إعداد لقاءات توعوية للأهالي والمرور على المحلات لتوعيتهم بكيفية الاستخدام الآمن لمياه الشرب، والطرق المناسبة للتخزين عند الحاجة و أهمية تطهير الخزانات وأهمية ترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى تعريفهم بأحدث الخدمات المقدمة من الشركة و خدمة الخط الساخن 125، لافتًا إلى أنَّه تمّ توزيع «بروشور إدارة سلامة ومأمونية المياه» والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين.