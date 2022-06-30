قصة نجاح أيمن بهجت قمر مع عمرو دياب قبل «اللوك الجديد».. بدأت بـ«حكايتي»

استطاع الفنان عمرو دياب أن يخطف الأنظار من جديد بعدما طرح أغنيته الجديدة «اللوك الجديد» أمس، عبر تطبيق «أنغامي»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي وأمير محروس.

أغاني عمرو دياب مع أيمن بهجت قمر

و«اللوك الجديد» ليست الأغنية الأولى التي تعاون من خلالها عمرو دياب مع الشاعر أيمن بهجت قمر، فقصة تعاون هذا الثنائي بدأت منذ بدايات الهضبة الفنية، إذ كتب له هذا الشاعر عددا كبيرا من الأغنيات التي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ومازال الجمهور متعلقًا بها حتى اليوم.

وتعاون الفنان عمرو دياب مع الشاعر أيمن بهجت قمر في ألبوم «قمرين» الذي طُرح عام 1999، من خلال أغنيتين هما «حكايتي»، و«لسه بتحبه يا قلبي».

وتشارك الثنائي معًا في تقديم 3 أغنيات من خلال ألبوم «تملي معاك»، وهي «لو كان يرضيك»، و«بعترف»، و«كده عيني عينك».

ثم كتب الشاعر أيمن بهجت قمر 4 أغنيات جديدة في ألبوم الهضبة «أكتر واحد بيحبك»، وهي «صدقني خلاص»، و«ولا ليلة»، و«كان طيب»، و«أحبك أكرهك»، واستطاع عمرو دياب أن يحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

ولم يغب أيمن بهجت قمر، عن ألبوم «علم قلبي»، إذ وضع بصمته في أغنيتين، هما «خليني جنبك»، و«كلهم».

وفي ألبوم الهضبة «ليل نهاري»، كتب «قمر» أغنية «وحشتيني»، التي حققت نجاحًا كبيرًا، ولازالت تتردد في أذهان الكثير من جمهور عمرو دياب حتى الآن.

ألبوم «الليلة دي» لـ عمرو دياب

وكان ألبوم «الليلة دي» لعمرو دياب بمثابة عودة قوية لهذا الثنائي، إذ حققا النجاح مرة أخرى من خلال تعاونهما في عدد من الأغنيات وهي «نقول إيه؟»، و«خليك معايا»، و«الليلة دي».

وظل الثنائي معًا يحققان النجاح من خلال عدد كبير من الأغنيات، مثل «نغمة الحرمان، و«رحلة الحياة»، و«ده لو اتساب»، و«انت مغرور»، و«متغير»، و«بحبه»، إضافة إلى أغنية «مهرجان»، التي كان لها صدى كبير بين جمهور عمرو دياب.