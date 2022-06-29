عمرو دياب يطرح أغنية اللوك الجديد.. اعرف كلماتها

طرح الفنان عمرو دياب، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «اللوك الجديد»، وذلك عبر تطبيق أنغامي، اليوم، وذلك بعد أيامٍ من الجدل الكبير الذي أثير خلال الأيام الماضية بسبب البوستر.

أغنية اللوك الجديد لـ عمرو دياب، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، أما التوزيع لـ محمد حمدي وأمير محروس.

تعرف على كلمات أغنية اللوك الجديد لـ عمرو دياب

وتقول كلمات أغنية اللوك الجديد، لـ عمرو دياب «ده اللوك الجديد ده ولا إيه.. احلوينا أوي أوي الله الله.. لو هتفضل على النظام ده لا لا.. كده كتير.. حبيبي.. تجنن.. أنا عملت لك إيه.. بتسحرني يا ابن الإيه.. ولعبت يانهار طلة.. كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير.. طب معقول في كده يانهار أبيض.. حد كل ماده بيحلى أزيد وأزيد.. سيبك من الكلام ده تعالى هنا أفيد.. هنا هنا غير.. ده أنت في دخلتك تسحر تثبت.. قولت لنفسي مش هسيبه لا انا متبت.. ده يادوب تعدي تلاقي الدنيا اتقلبت.. وأنا بغير».

اللي يمشي يمشي آخر أعمال عمرو دياب

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو دياب الغنائية، أغنيته الجديدة «اللي يمشي يمشي» والتي أطلقها منذ ما يقرب من شهر، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا مع طرحها عبر المنصات السمعية.

وكان «دياب»، طرح أغنية «هتدلع» عقب شهر رمضان الماضي، من كلمات الشاعر محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى ووزعها أحمد إبراهيم، كما طرح أغنيتين وهما «السر واللي بينا حياة»، ضمن حملات دعائية ترويجية لشركات خاصة.