القومي لذوي الإعاقة: 30 يونيو دعمت ذوي الهمم بقانون خاص ولائحة تنفيذية

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن ثورة 30 يونيو حققت الكثير من المكتسبات للشعب المصري في مختلف القطاعات، وجاءت أهم المكتسبات لذوى الإعاقة إصدار قانون خاص بهم ولائحته التنفيذية في 2018.

مؤتمر دول الأطراف في حقوق الافراد ذوى الإعاقة

وأوضحت، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن المجلس القومي لذوى الإعاقة يشارك في كل مناحي الحياة وخارج مصر، لافتة إلى أنها مثلت الوفد المصري في مؤتمر دول الأطراف في حقوق الافراد ذوى الإعاقة في نيويورك، وتحدث المؤتمر عن توفير حقوق ذوى الإعاقة في ظل انتشار فيروس كورونا في 2019.

مصر تسير بشكل صحيح في دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

وأشارت « كريم » إلى أن مصر تسير بشكل صحيح في دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفر لهم كل ما يحتاجون إليه، وتدعم تمكينهم في ريادة الأعمال والاقتصاد بشكل عام ، ومشاركتهم في قمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وأكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ذوي الإعاقة حصلوا على العديد من المكتسبات بفضل ثورة 30 يونيو، ودعم القيادة السياسية، ومنذ إصدار القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة ومصر تعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل كامل ،لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويحرص على حضور احتفالية قادرون باختلاف كل عام ليؤكد للجميع أهمية وقيمة هذه الفئة.