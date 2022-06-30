بأعلام مصر وتوزيع الهدايا.. بني سويف تحتفل بذكرى 30 يونيو

شهدت مدينة بني سويف احتفالية حاشدة، مساء اليوم الخميس، في منطقة ميدان الزراعيين وعلى كورنيش النيل، نظمها عدد من الأحزاب السياسية، منها «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«مصر الحديثة»، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، تضمنت توزيع هدايا على الأطفال، وأعلام مصر على المواطنين.

شاشات عرض وأغنيات وطنية بميادين بني سويف

وتضمنت الاحتفالية إذاعة الأغاني الوطنية، وشاشات عرضت عدد من المشروعات القومية والانجازات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة بصفة عامة ومحافظة بني سويف بصفة خاصة.

ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ المصريين

من جانبه، أكد النائب حسام العمدة، أمين حزب «مستقبل وطن» في محافظة بني سويف، أن ثورة 30 يونيو علامة فارقة ومضيئة فى تاريخ المصريين، تلك الثورة التي رسخت ركائز البناء والتنمية، وأرست دعائم الجمهورية الجديدة، وأعادت لمصر مكانتها وريادتها، فضلا عن أنها كانت نقطة انطلاق قوية نحو الاستقرار والتنمية، لما شهدته الدولة من انجازات ومشروعات تنموية عملاقة شملت كل القطاعات الخدمية والتنموية، وأحدثت نقلة نوعية في كافة المجالات.

وتوجه حزب «مستقبل وطن» بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صنع من 30 يونيو انطلاقة حقيقية نحو المستقبل المشرق والحياة الكريمة التي يستحقها المصريين .

كما توجه الحزب بتحية تقدير وعرفان للقوات المسلحة والشرطة على كل ما يبذلونه من تضحيات نحو الوطن، ويؤكد عن عظيم تقديره وامتنانه لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستقرار الوطن وعزته.